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Kuir Kıbrıs Derneği, Dayanışma Hattı ile ilgili Bilgilendirici Kitapçığı 'çevrimiçi' yayınlandı

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Kuir Kıbrıs Derneği, Dayanışma Hattı ile ilgili Bilgilendirici Kitapçığı 'çevrimiçi' yayınlandı
Kuir Kıbrıs Derneği, Dayanışma Hattı ile ilgili Bilgilendirici Kitapçığı 'çevrimiçi' yayınlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi, “Dayanışma Hattı” ile ilgili bilgilendirici kitapçığı, derneğin web sitesinde çevrimiçi yayınlayarak daha erişilebilir hale getiriyor.

 “Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs” sloganıyla yola çıkan Hayat Projesi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Hayat Projesi, Mayıs 2019’da başlamış ve ilk iki yılını tamamlamak üzeredir. Proje kapsamında, “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar”, “Dayanışma Hattı” ve “HIV & AIDS” alanlarında 3 farklı bilgilendirici kitapçık ve seks işçiliği üzerine el kitapçığını yayınlandı. Kuir Kıbrıs Derneği, Covid-19'un ardından bu yayınları web sitemizde 'çevrimiçi' olarak kullanıma sunuyor. Bu kapsamda ilk olarak Derneği’in 2017 yılından bu yana yürüttüğü Dayanışma Hattı ile ilgili bilgilendirme kitapçığını internet sitemiz üzerinden de yayımlanmıştır.

Dayanışma hattı, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve Artıların (LGBTİ+’ların) ve yakınlarının, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorularına, eğitim, çalışma hayatı, aile, barınma, sağlık, açılma, cinsel sağlık, askerlik vb. alanlardaki soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır. Bilgilendirici kitapçık; dayanışma hattının tarihçesi, sorularınıza yanıt bulabileceğiniz konular ve verilen kılavuzluk hizmetleri hakkında bilgi vermenin yanında, dayanışma hattının çalışma prensipleri, hizmet koşulları ve gizlilik ilkeleri konularında da bilgi aktarmaktadır. Ek olarak, kitapçık Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülmekte olan Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) ve Renklerin Çeşitliliği Projeleri kapsamında ücretsiz olarak sağlanan psikososyal, hukuki ve sosyal hizmet servisleri hakkında detaylı bilgiye yer vermektedir. 

Dayanışma hattına haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, +90 (542) 858 58 47 numarasından ulaşabilirsiniz. Bilgilendirici kitapçığın tümüne https://www.queercyprus.org/tr/dayanisma-hatti-bilgilendirici-brosuru/  adresinden ulaşabilirsiniz.

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