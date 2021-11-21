KUİR Kıbrıs Derneği Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı İle Görüştü

Dernekten verilen bilgiye göre, görüşmede, Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı “LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu”, “Yasal Boşluk Analizi”, “LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması” ve “LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri” raporlarının içeriği aktarıldı ve LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

Online olarak gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimlerin LGBTİ+’ların hayatlarını kolaylaştırıcı birçok adım atabileceği konuşuldu. Toplantıya, Kuir Kıbrıs’tan Erman Dolmacı, Derviş Taşkıranlar, Doğukan Gümüşatam ve Faika Deniz Paşa katlıldı.