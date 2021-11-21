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KUİR Kıbrıs Derneği Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı İle Görüştü

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Kuir Kıbrıs Derneği, “hak savunuculuğu görüşmeleri” kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile görüştü.
KUİR Kıbrıs Derneği Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı İle Görüştü

Dernekten verilen bilgiye göre, görüşmede, Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı “LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu”, “Yasal Boşluk Analizi”, “LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması” ve “LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri” raporlarının içeriği aktarıldı ve LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

Online olarak gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimlerin LGBTİ+’ların hayatlarını kolaylaştırıcı birçok adım atabileceği konuşuldu. Toplantıya, Kuir Kıbrıs’tan Erman Dolmacı, Derviş Taşkıranlar, Doğukan Gümüşatam ve Faika Deniz Paşa katlıldı.

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