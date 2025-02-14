Külotundan uyuşturucu çıktı: Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Trafik Polisleri tarafından yapılan kontrolde aracında içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen yanık sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan zanlı Yusuf Süner yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İpek Üzüm olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Yusuf Süner’in “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hint Keneviri) Alma ve Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 31 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Aras Kargo isimli işletme önlerinde Trafik Şube Amirliği personeli tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında durdurmuş oldukları SA 266 plakalı araç içerisinden uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine şüphelenip konu araç içerisinde yapılan arama neticesinde aracın sol arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin zanlı Yusuf Süner’in ayaklarının içerisindeki paspas üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan ucu yanık sigara tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının ileri işlem için Şube’ye sevk edilerek yapılan üst aramasında adı edilenin giymekte olduğu külot içerisinde şeffaf renk naylon poşete sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak 13 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ifade etti. Polis, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının ülkeye yasal girişinin bulunmadığını tespit ettiklerini, zanlının ifadesinde Gazimağusa’da yat ile ülkeye geldiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam tamamlandığını, zanlının suçlarını kabul ettiğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.