Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili derneklere mali yardım yapmak için başvuru kabul ediyor

Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2018 yılında yapacağı mali yardımlar için başvuru kabulüne başladı. Başvurular mesai saatleri içinde Kültür Dairesi’nde kabul ediliyor.Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, duyurusu 13 Nisan 2018 tarihinde yapılan başvuru süreci için son tarihin 29 Haziran 2018 olduğu vurgulandı.

Tüzüğün amacında da belirtildiği üzere mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk Halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor.

Yardım için ayrılan bütçe 1 milyon Türk Lirası

Kültür Dairesi tarafından tüzük kapsamında yapılacak yardımlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bütçeye toplam 1 milyon Türk Lirası kondu. Yapılacak yardımlar için her dernekten iki farklı proje kabul edilecek olup, iki veya tek projesi için toplamda 100binTL talep eden her derneğe yapılabilecek toplam yardım miktarı Tüzük gereği maksimum 80bin Türk Lirası ile sınırlandırılıyor.

1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan proje ve etkinlikler için başvuru yapılacak

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan ve Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde tanımlanan dernekler, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler.

Detaylar www.kktckulturdairesi.com adresinde

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, katılım koşulları ile ilgili detaylar, başvuru formları ve beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebiliyor. Katılım koşulları arasında, halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları gerektiği de ifade ediliyor. Ayrıca derneklerin yurt dışı festival katılımıyla ilgili iki aynı içerikte proje ile başvuramayacak oldukları ve katılmayı planladıkları halk dansları festivallerinin katılım ücreti olmaması gerektiği de belirtiliyor.