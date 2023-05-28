Kulüpler Birliği istifadan vazgeçti!

Yabancı futbolcu konusunda yaşanan imzalı başvuru krizi sonrasında asbaşkan Koral Bozkurt imzasıyla istifa açıklaması yapan Futbol Kulüpler Birliği yönetimi, bu basın açıklamasında belirten istifa kararını yazılı olarak ilgili yerlere vermemişti.

Aytaç Karavezirler başkanlığındaki Futbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu, geçtiğimiz hafta istifa kararı almıştı. Yabancı futbolcu konusunda yaşanan imzalı başvuru krizi sonrasında asbaşkan Koral Bozkurt imzasıyla istifa açıklaması yapan Futbol Kulüpler Birliği yönetimi, bu basın açıklamasında belirten istifa kararını yazılı olarak ilgili yerlere vermemişti.

Kulüpler Birliği yönetimi genel kurula kadar göreve devam edecek.

Aytaç Karavezirler ise yaptığı açıklamada "Ben aldığım istifa kararından geri çekilmedim. Yalan ve asılsız haber ilerleyen zamanda genel kurula gidilecek takvim belirlenecek." dedi.