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Kumar Makinelerine Onay Karşılığında Hastaneye Bağış

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Orada anlaşmaya büyük tepki konuldu...
Kumar Makinelerine Onay Karşılığında Hastaneye Bağış

Batı Sydney’de bir otelin, daha fazla poker makinesi konulmasına destek karşılığında hastaneye bağış yapma teklifi, birçok kesimin öfkesine yol açtı.

Fairfield Hotel, Fairfield Hastanesi’nin pediatri bölümüyle 7 poker makinesi konulmasına destek vermeleri karşılığında, 5 yıl boyunca yılda 100,000 dolar bağış konusunda anlaşma imzaladı.

Sydney Morning Herald, birçok kesimin anlaşmayı yakışıksız, iğrenç ve ahlaki olmayan bir durum olarak nitelediğini yazdı.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Fairfield Hospital tesisleri ve özellikle çocuk bölümü bu bağıştan büyük fayda sağlayacaktır, Fairfield Yerel Hükümet Bölgesi Toplumu’na yıllarca en yüksek toplum faydası sağlanacaktır” denildi.

Anlaşmanın hastanedeki bazı doktorlar tarafından desteklendiği NSW Sağlık Bakanlığı antetli kağıttan anlaşılıyor.

Mektupta 500,000 doların çocuk bölümüne ekipman için harcanacağı detayları yer alıyor.

Fairfield’ın eyalette kişi başına en çok poker makinesi düşen yerlerden birisi olduğu bildiriliyor.

Kumar Reformu İçin Birlik Sözcüsü Tim Castello, otele ilave poker makineleri için izin verilmesinin korkunç olduğunu söyledi.

Costello, “Fairfield gibi zaten poker makineleriyle dolu bölgelere ilave poker makineleri için hastaneye yardım yoluyla izin alınabilmesi iğrenç” dedi.

Costello, “Kumar parası korkunç üzüntü ve kamu zararı yoluyla elde ediliyor, bu yüzden toplum grupları, hastaneler ve hayır kurumlarının kirli parayı basitçe reddetmesi gerekir” diye konuştu.

South Western Sydney Health’den travma cerrahi Dr John Crozier, anlaşmanın klinik personelini öfkelendirdiğini söyledi.

Crozier, “Fairfield gibi poker makineleriyle dolu bir bölgedeki doktorların, bunların yol açtığı zararın farkında olduklarını” iddia etti.

Dr Crozier, kumar makinelerinin sadece yoksulluğa katkıda bulunmakla kalmayıp, aile içi şiddete de yol açtıklarını söyledi.

Makineler ayrıca daha fazla alkol ve sigara kullanımıyla da bağlantılı görülüyor.

İçki ve Kumar Departmanı henüz karar vermediği için karar onaylanmış değil.

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