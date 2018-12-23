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Kumsal şehitleri yarın anılacak

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Rumların ve Yunanlıların 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler yarın Barbarlık Müzesi’ndeki Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anılacak.
Kumsal şehitleri yarın anılacak

Rumların ve Yunanlıların 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler yarın Barbarlık Müzesi’ndeki Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anılacak.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak.

Bir Yunan subayının 150 kadar Rum’la bölgeye gerçekleştirdiği baskında birçok kişi şehit ve gazi oldu.

Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi, 3 çocuğu, Erdoğan Rifat, Tuncer Hasan, Muhip Hüseyin, Aziz Güner, Mustafa Hasan ve Mustafa Mehmet şehit edilmişti. Binbaşı İlhan’ın ailesinin katledildiği evin sahibi olan Feride Hasan da şehit edilmişti.

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