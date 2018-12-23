Kumsal şehitleri yarın anılacak

Rumların ve Yunanlıların 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler yarın Barbarlık Müzesi’ndeki Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anılacak.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak.

Bir Yunan subayının 150 kadar Rum’la bölgeye gerçekleştirdiği baskında birçok kişi şehit ve gazi oldu.

Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi, 3 çocuğu, Erdoğan Rifat, Tuncer Hasan, Muhip Hüseyin, Aziz Güner, Mustafa Hasan ve Mustafa Mehmet şehit edilmişti. Binbaşı İlhan’ın ailesinin katledildiği evin sahibi olan Feride Hasan da şehit edilmişti.