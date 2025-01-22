Kuş gribi vakalarının artmasıyla, bazı evcil hayvan mamaları risk altında

Evcil hayvan mamalarında kullanılan işlenmemiş ürünler, kuş gribinin yayılmasıyla hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturuyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), son dönemde evcil hayvanlarda artan H5N1 vakaları nedeniyle uyarılarda bulundu.

Portland, Oregon'da yaşayan Jamila Acfalle, kedisi Villain'in ani ölümünün ardından yaptığı araştırmalar sonucu, mama kaynaklı H5N1 virüsü taşıdığını öğrendi. Kuş gribi bulaşan kedi maması, Villain’in ölümüne neden oldu. FDA, özellikle çiğ et ve süt ürünleri içeren evcil hayvan mamalarının riskli olduğunu belirtiyor.

Çiğ gıdalara dikkat

Çiğ gıdalarla beslenme trendi artarken uzmanlar, bu tür mamaların işlenmemiş yapılarının virüs ve bakterilere karşı korumasız olduğuna dikkat çekiyor. Evcil hayvan sahiplerini, mama hazırlık süreçlerinde hijyene daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Kuş gribi insanlara da bulaşabilir mi?

Kuş gribinin insanlara bulaşma riski şu anda düşük olsa da, virüsün evcil hayvanlar üzerinden insanlara ulaşabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, virüsün insanlara uyum sağlama potansiyeli olduğunu ve bu durumun pandemi riski yaratabileceğini ifade ediyor.

Evcil hayvan sahiplerine uyarılar

Uzmanlar, evcil hayvan sahiplerini işlenmiş ve ısıtılmış mamaları tercih etmeye çağırıyor. Evcil hayvan mamalarının üretim süreçlerinde denetimlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Çiğ gıda tüketen hayvanların bulunduğu ortamlarda hijyenin sağlanması, insan sağlığı açısından da kritik önem taşıyor.

Sektörde düzenlemeler artıyor

FDA, kuş gribi riskine karşı mama üreticilerine yönelik daha sıkı denetimler uygulamaya başladı. Bu süreçte bazı mamalar piyasadan toplatıldı. Yetkililer, tüketicilere mama seçiminde dikkatli olmalarını ve ürün etiketlerini incelemelerini öneriyor.

Gelecekte ne bekleniyor?

Kuş gribi vakalarının artmasıyla, evcil hayvan mamalarında kullanılan içeriklere yönelik düzenlemelerin daha da sıkılaşması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür salgınların önlenmesi için hem üreticilerin hem de tüketicilerin bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.