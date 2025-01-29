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Kutlay Erk Tatar aday olursa 2. turun olmayacağını öne sürdü!

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Kutlay Erk: Umarım Tatar, ima ettiği gibi resmen aday olur da 2'inci turdan kurtuluruz
Kutlay Erk Tatar aday olursa 2. turun olmayacağını öne sürdü!

Kutlay Erk, “Başbakan Ünal Üstel, Cevdet Yılmaz ile görüşürken Tatar’ın ‘adayım, hazırlanıyorum, istişarelerimi tamamlamak üzereyim’ şeklinde yaptığı açıklamaları yakışıksız buldu.

Kutlay Erk, “Tatar, baskın basanındır’ şeklinde davrandığını ifade etti ve Ersin Tatar’ın destek aradığı partisine karşı da tuhaf davrandığını dile getirdi.

Kutlay Erk, Ada tv'de  Ünal Üstel’e de Ersin Tatar’a da eşit bir muhalif olduğuna dikkati çekerek “Umarım Tatar resmen aday olur, ima ettiği gibi... Böylece 2. Tur olmaz” dedi.

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