Kuzey Kıbrıs'tan Hollanda'ya: Silahlı saldırıda 'Falyalı' izi

Halil Falyalı'nın ölümünden üç yıl sonra bu kez dosya ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir başka cinayet vakası yaşandı. Silah sesleri bu kez Kıbrıs'ta değil, Hollanda'nın güneyinde duyuldu.

'Amerikan ve Hollanda istihbaratına verdiği belgelerle koruma altına alınan (Cemil) Önal, Türkiye’ye iade edilirse hayatta kalamayacağını söylüyor. Elinde tuttuğu bilgi ve belgelerle bugün birçok ismin hedefinde.'

Bu kesit, Bugün Kıbrıs gazetesinde yayınlanan 'Halil Falyalı Yaşıyor' yazı dizisinin 14 Nisan Perşembe günü tarihli ilk bölümünden alındı.

Türkiye'ye iade edilirse hayatta kalamayacağını söyleyen kişi, Kuzey Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'nın finans müdürü olduğu iddia edilen Cemil Önal.

Önal'ın 1 Mayıs Perşembe günü akşamı Hollanda'nın güneyinde, bir otelin terasında öldürüldüğü söyleniyor.

Yerel Haber Kıbrıs gazetesi, Önal'ın güneydeki Rijswijk kentinde suikasta uğradığını, olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı. Fakat yetkililer, henüz bir isimden bahsetmedi.

Sözcü TV'de İpek Özbey'in sunduğu 'Nokta Atışı' programına bağlanan BBC muhabiri Yusuf Özkan, "Saat 17.45 civarında Türk göçmenlerin yoğun olduğu bir semtte otel terasında oturan bir kişinin silahlı saldırıda öldüğü basına yansıdı ancak vurulan kişinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı," dedi.

Den Haag polisi, silahlı saldırıyla ilgili X üzerinden bir gönderi yayınladı. Burada, ölen kişinin ismi paylaşılmazken olayın görgü tanıklarından 'polise başvurmaları' istendi.

Peki üç yıl önce suikasta uğrayan Kuzey Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'nın finans müdürü olduğu iddia edilen bir kişi, neden üç yıl sonra ölüm haberiyle gündeme geldi?

Hollanda'da üç gün

Gazeteci Ayşemden Akın, Bugün Kıbrıs gazetesinde yayınlanan 'Halil Falyalı Yaşıyor' adlı yazı dizisinin üç gün boyunca yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştiğini vurguluyor.

Akın'a göre Önal, bu yazı dizisinde sadece Falyalı ailesini değil, onlarla birlikte hareket eden baronların, siyasetçilerin ve devlet içindeki bazı yapıların sırlarını da ifşa edecekti.

Yine Akın'ın deyişiyle yazı dizisinde, Falyalı'nın ardında şekillenen düzenin, devletle iç içe geçmiş mafya-siyaset ilişkilerinin ve toplumu her geçen gün zehirleyen para akışının izi sürülüyor.

Önal daha önce de küresel çapta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu 'Organize Suç ve Rüşvet Kaydı Projesi' adlı oluşuma, telefon üzerinden 20 saati aşkın süreyle röportaj vermişti. Bu röportaj 13 Şubat 2025'te, "Öldürülen Kıbrıslı Türk İşadamının Küresel Online Bahis İmparatorluğu" başlığıyla yayınlanmış, bu çalışmada Önal'dan "Falyalı'nın uzun süre finans müdürlüğünü yapmış kişi" diye bahsedilmişti.

Bu çalışmada Önal, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs yönetimlerinin kamu görevlilerine her ay 15 milyon dolarlık 'sponsorluk' ödemesi yaptıklarını, kendisinin 'şahsen ayarlamalarda' bulunduğunu iddia ediyor.

Bugün Kıbrıs gazetesinde yayınlanan röportajda ise Cemil Önal, Halil Falyalı'nın elinde 'şantaj' kasetleri olduğunu, rüşvetle Türkiye'den bazı dosyalardan isim sildirdiğini, yasa dışı bahisle elde edilen paranın nasıl aklandığına yönelik iddialarda bulunuyor.

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Nisan'daki grup toplantısında söz konusu iddialarla ilgili, “Her şeyi göze alan yürekli bir savcı arıyorum,“ dedi.

Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaları yalanlarken, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bakanlığımıza ve sayın bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır," ifadeleri yer aldı.

Gazeteci Ayşemden Akın, söz konusu yazı dizisinden sonra 'ölüm tehditleri' aldığını iddia etti.

Halil Falyalı, 8 Şubat 2022'de, aracıyla Girne'ye bağlı 20 Temmuz Caddesi üzerinde seyir halindeyken saldırıya uğramış, vücuduna isabet eden çok sayıda mermi sonrası kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde aynı gün hayatını kaybetmişti.