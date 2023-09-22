  • BIST 8069.28
  • Altın 1681.373
  • Dolar 27.1525
  • Euro 28.8917
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Kuzey Kore lideri Kim: Rusya ile ilişkiler daha fazla güçlendirilecek

» »
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ziyaretinin ardından katıldığı politbüro toplantısında, Rusya ile ilişkileri daha da güçlendirmek için adımlar atılması gerektiğini belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim: Rusya ile ilişkiler daha fazla güçlendirilecek

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim'in katılımıyla Kore İşçi Partisinin (WPK) 16'ncı politbüro toplantısı 20 Eylül'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kim'in, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyaretin sonuçlarına ilişkin rapor sunuldu.

Raporda, Kim'in, Putin'in daveti üzerine 12-17 Eylül tarihlerinde Rusya'nın çeşitli bölgelerini ziyaret ettiği bildirilerek, son ziyaretin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini "yeni çağın gereklerine uygun olarak yeni bir stratejik düzeye" taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu ziyaretin ayrıca dünyanın jeopolitik durumunda "köklü bir değişiklik" getirdiği kaydedilen raporda, Kim'in Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli planları yer aldı.

Kim, politbüro toplantısında, Rusya ile "iyi komşuluk ve işbirliği bağlarının daha da güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da etkinleştirilmesi ve ziyarette elde edilen başarıların pekiştirilmesi için" adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, söz konusu adımların ne olacağına dair bilgi verilmedi.

Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da artık her 10 kişiden biri 80 yaş ve üzerinde19 Eylül 2023 Salı 14:40
  • Çin, Baerbock'un "diktatör" ifadesi nedeniyle Alman büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı19 Eylül 2023 Salı 13:40
  • Hindistan ile Kanada arasında kriz: Diplomatlar ihraç edildi19 Eylül 2023 Salı 11:18
  • Azerbaycan, Ermenistan'dan ordusunu Karabağ'dan çekmesini talep etti19 Eylül 2023 Salı 08:37
  • Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 27 askeri hava aracı ve 13 gemi tespit edildi13 Eylül 2023 Çarşamba 13:45
  • Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze fırlattığını duyurdu13 Eylül 2023 Çarşamba 10:43
  • Rusya’da Su-24 savaş uçağı düştü13 Eylül 2023 Çarşamba 09:49
  • Kim Jong-Un Putin ile görüşmek için yola çıktı11 Eylül 2023 Pazartesi 11:34
  • Adı değişti! G20 zirvesinde Hindistan 'Bharat' oldu10 Eylül 2023 Pazar 09:20
  • CNN: Musk, Kırım'daki Starlink'in kapatılmasını emretti08 Eylül 2023 Cuma 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti