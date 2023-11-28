Kuzey Kore'deki yerel seçimden yüzde 1'den az muhalif oy çıktı

Kuzey Kore'de dört yılda bir yapılan yerel seçimde, il ve belediye meclislerinde muhalif adaylara yüzde 1'den az oy verildi.

Kuzey Kore'de pazar günü yapılan yerel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Ülkenin devlet medyası (KCNA), il ve belediye meclislerinde muhalif adaylara sırasıyla yüzde 0,09 ve yüzde 0,13 oranında karşı oy kullanıldığını belirtti.

Analistler, 'nadiren de olsa' muhalif oylardan bahsedilmesinin, yönetimin normal bir toplum imajı çizme çabası olarak değerlendirdi.

Dört yılda bir düzenlenen son bölgesel seçim, Kuzey Kore'nin ağustos ayında seçim yasasını birden fazla adaya izin verecek şekilde değiştirmesinden bu yana yapılan ilk seçim oldu.

Devlet medyası yayınlanan bir fotoğrafta Kim Jong Un, biri onay için yeşil, diğeri muhalefet için kırmızı renkte iki kutunun önünde durarak oy kullanırken görüldü.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın Kuzey ile ilişkileri yürüten bir yetkilisi, seçimlerin Kuzey Kore'nin 1960'lardan bu yana ilk kez yerel seçimlerde muhalif oylara atıfta bulunduğuna işaret ettiğini söyledi.

Katılım yüzde 99'un üzerinde

Dünyanın en sıkı kontrol edilen toplumlarından birine sahip Kuzey Kore'de KCNA, "Oy verme işlemine katılan seçmenlerin yüzde 99.91'i il halk meclisleri üyeleri adayları için oy kullandı; yüzde 99.87'si şehir ve ilçe halk meclisleri adayları için oy kullandı" dedi.

Kuzey Kore'nin parlamentosu ve bölgesel konseyleri iktidardaki İşçi Partisi için bir mühür görevi görüyor. Ülkede seçimlere katılım genellikle yüzde 99'un üzerinde gerçekleşiyor.

Kanada Asya Pasifik Vakfı adlı düşünce kuruluşunun raporunda, ülkenin seçim sistemiyle ilgili "Özellikle Güney Kore ve ABD ile karşılaştırıldığında daha demokratik bir toplum tasviri, rejimin dünya sahnesindeki meşruiyetini ve gerçekliğini güçlendirmeyi amaçlıyor" denildi.

Dört yıl önce yüzde 99.98 olan seçime katılım oranının hafif bir düşüşle yüzde 99.63'e geriledi. Analistler, bunun, oy vermenin zorunlu olduğu bir ülkede devlet kontrolünde küçük bir zayıflamaya işaret ediyor olabileceğini kaydetti.