Kuzucuk’ta iş kazası: Bir kişi yaralandı, operatör tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.A.A. (E-22) yönetimindeki kazıcı-yükleyici araç, tarla içerisinde durdurulduğu sırada, ön kısmına monte edilmiş olan forklif kolları çalışır halde havada bırakıldı. Aracın kontrolsüz şekilde öne doğru hareket etmesi sonucu, tarlada çalışan Aziz YENİGÜN (E-29) forklif çatalının çarpmasıyla yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sol ayak kemiğinde kırık ve sol kalçada doku zedelenmesi tespit edilen YENİGÜN, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Kaza sonrası araç operatörü M.A.A. polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.