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La Liga da 12 Haziran'da ilk düdük çalacak

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La Liga da 12 Haziran'da ilk düdük çalacak
La Liga da 12 Haziran'da ilk düdük çalacak

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga, 12 Haziran'da başlayacak. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin Sevilla-Real Betis maçıyla start alacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'dan futbolseverleri mutlu edecek haber geldi. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran'da Sevilla-Real Betis maçıyla başlayacağını açıkladı. Resmi fikstürün takımlara 28 Mayıs tarihinde bildirileceği de ifade edildi.

Öte yandan La Liga'nın Koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi" kullanılacak.

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