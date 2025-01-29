Lapta ve Serdarlı’da İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Yaralı, 1 Alkollü Sürücü

28 ve 29 Ocak 2025 tarihlerinde, Lapta ve Serdarlı’da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaralandı, bir kişi ise alkollü araç kullanarak kazaya sebep oldu.

İlk kaza, 28 Ocak 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Lapta Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşandı. Emre AŞULUK (28) yönetimindeki GV 599 plakalı araç, sağa meyilli viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Araç, bir takla attıktan sonra yaklaşık 6 metre derinliğindeki dere yatağına düşüp tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diğer kaza ise 29 Ocak 2025 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Yonca Kavşağı’nın Serdarlı Geçitkale Yol Ayrımı’nda meydana geldi. Şeyhmus BAYHAN (21), alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NZ 601 plakalı araçla Cihangir istikametine doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki çelik bariyerlere ve trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücüye alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebep olmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam etmektedir