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Lapta’da Alkollü Şahıstan Ahlaka Aykırı Davranış

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Sarhoş halde umumi alanda uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tutuklandı
Lapta’da Alkollü Şahıstan Ahlaka Aykırı Davranış

14 Şubat 2025 tarihinde saat 09.15 sıralarında, Lapta’da 26 yaşındaki İ.M.Y., 234 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş bir şekilde umumi bir alanda bulunduğu sırada, namus ve ahlaka aykırı davranışta bulundu. Şahıs, kamuya açık bir yerde işeyerek uygunsuz hareketler sergilemenin yanı sıra, makul bir sebep olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevrede rahatsızlık yarattı.

Olay sonrası polis tarafından tutuklanan İ.M.Y. hakkında soruşturma devam etmektedir

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