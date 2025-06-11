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Lapta’da Apartman Dairesinde Yangın: Elektrikli Şarj Aleti Neden Oldu

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Çalışır durumda bırakılan şarj aleti yangına yol açtı; dairede maddi hasar oluştu.
Lapta’da Apartman Dairesinde Yangın: Elektrikli Şarj Aleti Neden Oldu

10 Haziran 2025 Salı günü saat 12.00 sıralarında, Lapta’da Ankara Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, prizde çalışır durumda bırakılan bir şarj aletinin ısınıp yorganı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak olayda iki alüminyum pencere, ahşap dolaplar, halı, perde, soba, şilte, sandalye ve çeşitli ev eşyaları yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı ve duman nedeniyle dairenin duvarları da is içinde kaldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor

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