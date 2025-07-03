Lapta’da İntihar, Gazimağusa’daki Ölümün Nedeni Belli Oldu

Lapta’da 66 yaşındaki Igor Medvedovsky yaşamına son verdi. Gazimağusa’da yaşamını yitiren Elvan Karaoğulları’nın ölüm sebebi ise kalp hastalığı olarak belirlendi.

Lapta’da 3 Temmuz 2025 tarihinde sabah saatlerinde Igor Medvedovsky (66), kalmakta olduğu ikametgahında ölü bulundu. Polis tarafından yapılan ileri soruşturmada, şahsın intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, 2 Temmuz’da Gazimağusa’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Elvan Karaoğulları’nın (52) ölüm sebebi belli oldu. Yapılan otopside, Karaoğulları’nın kalp kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi