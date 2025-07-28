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Lapta’da kimliği belirsiz bir kişi yaşamını sonlandırdı!
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KIBRIS
28.07.2025 12:08
Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun güney kısmında dün gece henüz kimliği tespit edilemeyen erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu.
Polis, söz konusu şahsın kendi yaşamına son verdiğini açıkladı.
Soruşturma devam ediyor.
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