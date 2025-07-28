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Lapta’da kimliği belirsiz bir kişi yaşamını sonlandırdı!

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Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun güney kısmında dün gece henüz kimliği tespit edilemeyen erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu.
Lapta’da kimliği belirsiz bir kişi yaşamını sonlandırdı!

Polis, söz konusu şahsın kendi yaşamına son verdiğini açıkladı.

Soruşturma devam ediyor.

 

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