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Lapta’da Korkutan Kaza: Araç Hendekten Uçtu, İki Kişi Yaralandı

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Lapta’da meydana gelen trafik kazasında, anayola kontrolsüz şekilde çıkan araç nedeniyle meydana gelen çarpışmada, bir araç yaklaşık 3 metre yükseklikten hendekten uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.
Lapta’da Korkutan Kaza: Araç Hendekten Uçtu, İki Kişi Yaralandı

01 Temmuz 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında Lapta Kılıçaslan Sokak’ta ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Nahide Gazi (79) yönetimindeki JZ 095 plakalı araç, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne giriş yaparken anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermedi. Bu sırada doğu istikametine doğru seyreden Muhammed Kara’nın (25) kullandığı SZ 497 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Muhammed Kara’nın aracı yolun kuzey kısmından çıkarak yaklaşık 2.90 metre yükseklikteki hendekten aşağıya uçtu ve tavanı üzerine ters döndü. Kazada araç sürücüsü Muhammed Kara belinden yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araçta yolcu olarak bulunan Zekiye Kara (45) ise Cerrahi Serviste müşahedeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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