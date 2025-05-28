Lapta’da Otel Otoparkından Tekne ve Treyler Çalındı

23 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında, Lapta’da faaliyet gösteren bir otele ait araç park yerinde meydana gelen hırsızlık olayında, otoparkta bulunan bir tekne ve ona bağlı treyler kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen F.G. (E-55) isimli şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi