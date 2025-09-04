  • BIST 10832.59
  • Altın 4685.988
  • Dolar 41.1712
  • Euro 48.1148
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Lapta’da Trafik Kazası: Sürücü Yoğun Bakımda

» »
Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde gece yarısı trafik kazası meydana geldi.
Lapta’da Trafik Kazası: Sürücü Yoğun Bakımda

Rasim Berber (E-46) yönetimindeki JE 767 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki taş duvara çarptı.

Çarpma sonucu araç içerisinde sıkışan Berber, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Evde baskın yediler...04 Eylül 2025 Perşembe 12:32
  • Ercan'da yakayı ele verdi!04 Eylül 2025 Perşembe 12:31
  • Avukat Murat Metin Hakkı: ''Bu dava hukuki garabetlerle dolu''04 Eylül 2025 Perşembe 12:20
  • Baro Başkanı Hasan Esendağlı’dan Polis Uygulamasına Tepki04 Eylül 2025 Perşembe 12:19
  • Kaçak çalıştırıldıklarını iddia ettiler: Yargıç Ergüden soruşturma emri verdi04 Eylül 2025 Perşembe 12:08
  • Dünyayı sarsan siber saldırı04 Eylül 2025 Perşembe 11:49
  • Avukat Murat Metin Hakkı bugün mahkemeye çıkarılacak: Teminatla serbest kalması bekleniyor04 Eylül 2025 Perşembe 11:12
  • 9 Kaçak daha tutuklandı!04 Eylül 2025 Perşembe 11:09
  • TIR dorsesinde insan kaçakçılığı: Bir kişi hayatını kaybetti, iki şüpheli tutuklandı04 Eylül 2025 Perşembe 10:42
  • Barolar Birliği Başkanı Esendağlı: “Avukat Murat Metin Hakkı’nın tutukluluğu izaha muhtaç”04 Eylül 2025 Perşembe 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti