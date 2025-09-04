Lapta’da Trafik Kazası: Sürücü Yoğun Bakımda

Rasim Berber (E-46) yönetimindeki JE 767 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki taş duvara çarptı.
Çarpma sonucu araç içerisinde sıkışan Berber, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.