Lapta’daki Yangında Maddi Hasar Oluştu: Ev Sakinleri Tedavi Sonrası Taburcu

21 Şubat 2025 tarihinde, saat 03:30 civarında, Lapta’da Kılıçarslan Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinin salonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucunda, salonda bulunan çekyat koltuk, plastik masa ve klima iç ünitesi yanarak zarar gördü. Alevlerin etkisiyle 6 pencere camı patlarken, oluşan yoğun duman nedeniyle dairenin tüm duvarları isle kaplandı.

Yangın, evde bulunan iki kişi tarafından söndürüldü. Olay sırasında yaralanan ev sakinleri, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerinin ardından her iki kişi de taburcu edildi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor