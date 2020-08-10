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Lapta’nın Renkleri Sergisi Açıldı

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Lapta’nın Renkleri Sergisi Açıldı
Lapta’nın Renkleri Sergisi Açıldı

Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “Lapta’nın Renkleri” sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “kadınımız ekonomik olarak güçlenmedikçe, ne toplumsal, ne siyasal olarak daha güçlü olabilir” dedi.
 
Lapta ahşap oyma ve Lapta nakışı işlerinin sergilendiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Meral Akıncı, kadının ekonomik olarak güçlenmesinin, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi mücadelesi açısından da önem taşıdığını ifade etti. 

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