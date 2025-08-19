  • BIST 10984.9
Larnaka’nın turistik bir bölgesinde araç içerisinde bulunan dört kişi, hava tüfeğiyle yoldan geçenlere ateş ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.
Larnaka’da “şaka olsun diye” yoldan geçenlere ateş edildi

Fileleftheros ve diğer gazeteler,  yaşları 22, 24, 26 ve 30 yaşlarındaki dört Kıbrıslı Rum’un yolda bulunan yayalara ateş ettiklerini yazdı.

Hava tüfeğinin atışlarına maruz kalan iki kişinin polise yaptığı ihbarlar sonucunda şahısların yakalandığını, ifadelerinde ise eylemi “şaka olsun diye” yaptıklarını söyledikleri belirtilen haberde  mermilerin plastik olması sebebiyle ciddi bir yaralanma yaşanmadığı vurgulandı.

Habere göre şahıslar hakkında dört günlük tutukluluk kararı verildi.

 

