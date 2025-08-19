Larnaka’da “şaka olsun diye” yoldan geçenlere ateş edildi

Larnaka’nın turistik bir bölgesinde araç içerisinde bulunan dört kişi, hava tüfeğiyle yoldan geçenlere ateş ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, yaşları 22, 24, 26 ve 30 yaşlarındaki dört Kıbrıslı Rum’un yolda bulunan yayalara ateş ettiklerini yazdı.

Hava tüfeğinin atışlarına maruz kalan iki kişinin polise yaptığı ihbarlar sonucunda şahısların yakalandığını, ifadelerinde ise eylemi “şaka olsun diye” yaptıklarını söyledikleri belirtilen haberde mermilerin plastik olması sebebiyle ciddi bir yaralanma yaşanmadığı vurgulandı.

Habere göre şahıslar hakkında dört günlük tutukluluk kararı verildi.