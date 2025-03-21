Larnaka’da Yeni Tutuklama: Zanlının Ukrayna Vatandaşı Olduğu Ortaya Çıktı

Larnaka’da mülkiyet meselesiyle bağlantılı olarak tutuklanan 40 yaşındaki müteahitin Ukrayna vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Ancak ismi açıklanmadı
Rum Polisi tarafından yapılan açıklamada, tutuklamanın, 1974 öncesine ait Rum taşınmazlarına el koyma suçlamasıyla gerçekleştirildiği belirtildi. 40 yaşındaki Ukrayna vatandaşı zanlı, dün sabah Larnaka Havalimanı’nda başka bir Avrupa ülkesine gitmek üzereyken gözaltına alındı. İşlem, mahkeme kararıyla yürütüldü.
Zanlıya yöneltilen suçlamalar:
Suç işlemek amacıyla komplo kurmak
Aldatma amacıyla komplo kurmak
Başkasına ait taşınmaz mallar üzerinde sahte işlemler yapmak
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