LAÜ Akademisyeni Atamaz’ın eseri Azerbeycan’da hakemli sergide yer aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz’ın çalışması, Azerbeycan’daki 4. Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongre Sergisi’nde sergilendi.

Azerbeycan’da düzenlenen 4. Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi’nin karma sergisine Atamaz’ın “Aşk ve Gece” adlı çalışması da sergilemeye layık görüldü. El çizimi ve dijital kolaj tekniği ile hazırlanmış çalışma gece, deniz, melodi ve aşk üzerine bir derlemedir.

Azerbeycan’ın yanı sıra Türkiye, Pakistan, Hindistan ve Nijerya’dan sanatçıların eserlerinin de yer aldığı hakemli sergide 76 eser sergilendi. Sergi ve kongre Bakü’de, AMEA, Folklor Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Eserlerin dijital halleri internette kongre sayfasında sergilenmeye devam ediyor. Karma Sergi 2022 | Sanat (uksek.org)