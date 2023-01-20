LAÜ Akademisyeni Karakartal, Kıbrıs konulu eğitim konferansına katıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal, TC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen KKTC’de görev yapan öğretmenlere yönelik toplantıda sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’den Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Eğitim Müşaviri, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Genel Müdürü ve davetli sekiz konuşmacı akademisyen ile iki yüzden fazla çeşitli branşlarda öğretmenlerin takip ettiği programda Prof.Dr. Karakartal, “Kıbrıs Türklerinin Bireysel, Beşeri ve Sosyal Özellikleri, Türkiye ile İlişkiler ve Çeşitli Alanlarda Kıbrıs’ın Önemi” başlığı altında bir konferans verdi.

Karakartal, konuşmasında önce Kıbrıs konulu bir eğitim konferansına neden ihtiyaç duyulduğu üzerinde durdu ve ardından Kıbrıs Türklerinin karakteristik özelliklerini bahsederek analiz etti. Karakartal, tarihi süreçte Rum-Yunan ikilisinin Girit, Rodos ve Kıbrıs adalarında Türklere karşı yürüttüğü yıldırma taktiklerinin neler olduğunu sıraladı.

Kıbrıs Türklerini bugünlere getiren ve yarınlara götürecek olan şeyi, her türlü olumsuz koşula rağmen ana dili Türkçeyi kaybetmemiş olmalarında gören Karakartal, Türkçeye karşı her türlü saldırı, küçümseme ve önemsizleştirme çabasında bulunanların, adadaki Türk varlığı ve Türkçe konusunda dış güçlerin gizli gündemini taşıdıklarına inandığını belirtti.