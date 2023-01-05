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LAÜ öğrencilerine Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri düzenlendi

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LAÜ öğrencilerine Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri düzenlendi
LAÜ öğrencilerine Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri düzenlendi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri - I”  düzenlendi. Öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla yedi farklı atölye düzenlendi.

   Atölyelerde, standart müfredat derslerinde yeterince detaylı bir şekilde ele alınması mümkün olamayan çeşitli konular ele alınarak öğrencilerin bu konularda daha derinlikli bilgi ve deneyim edinmesi hedeflendi.

   Etkinlik kapsamında; Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör tarafından gerçekleştirilen “Çocukla Klinik Görüşme ve Değerlendirme” başlıklı atölyede çocuklarla çalışmayı isteyen psikolog adaylarına çocuklarla klinik görüşmenin nasıl yapılacağına dair hususlarla ilgili olarak bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı. Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu tarafından gerçekleştirilen “APA Formatını Doğru Kullanmak” başlıklı atölyede bilimsel makale yazımında kullanılan APA formatının uygulaması yapıldı. Prof. Dr. Zihniye Okray tarafından gerçekleştirilen “Projektif Testler” başlıklı atölyede psikolojik değerlendirme sürecinde kullanılan araçlardan biri olan projektif testlere dair bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı.  Yrd. Doç. Dr. Umut Şah tarafından gerçekleştirilen “Nitel Araştırma Yürütmek” başlıklı atölyede nitel bir araştırmanın nasıl yürütüleceğine dair bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı.  

   Öğretim Görevlisi Beliz Köroğlu tarafından gerçekleştirilen “Adli Psikoloji” başlıklı atölyede psikolojik bilginin adli konularda nasıl uygulandığına dair bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı. Öğretim Görevlisi Dilem Öke tarafından gerçekleştirilen “Çocuklarla Çalışmak” başlıklı atölyede çocuklarla çalışmayı isteyen psikolog adaylarına bu alana özgü önemli hususlar ve beceriler ile ilgili bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Doğa Eroğlu-Şah tarafından yapılan “Beliren ve Genç Yetişkinlikte Güncel Meseleler” başlıklı atölyede öğrencilerin söz konusu gelişim dönemindeki bireyleri daha iyi anlamalarına imkan sağlayacak bilgi ve olguların etkileşimsel bir şekilde aktarımı gerçekleştirildi.

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