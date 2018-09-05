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LAÜ Oryantasyon Günleri başlıyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı’na yeni kayıt yaptıran öğrencilerin oryantasyon programı 6 Eylül - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında Ercan Havalimanı ve Girne Limanı’ndan karşılanıp yurtlarına yerleştirilmesi ile başlayacak
LAÜ Oryantasyon Günleri başlıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı’na yeni kayıt yaptıran öğrencilerin oryantasyon programı 6 Eylül - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında Ercan Havalimanı ve Girne Limanı’ndan karşılanıp yurtlarına yerleştirilmesi ile başlayacak.

LAÜ’ye katılan yeni öğrenciler için organize edilen program, öğrencileri yeni eğitim hayatlarına iyi bir motivasyonla başlatmak ve yeni arkadaşları ile kaynaştırmak amacıyla düzenleniyor. Birçok aktivitenin yer aldığı “LAÜ Oryantasyon Etkinlikleri” programında ise  farklı ve eğlenceli etinlikler gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Günleri” üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye, KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin birimlerini ve olanaklarını tanımalarına olanak sağlayacak.

Oryantasyon programı kapsamında kampüs içerisinde gerçekleşecek etkinliklerin yanında, Lefke ve bölgesinin tarihi ve kültürel güzelliklerini içinde barındıran geziler düzenlenecek.

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