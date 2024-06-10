LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için mesleki yemin töreni düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2023-2024 akademik yılı mezunları için Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni gerçekleşti. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Serin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşması ile başladı.

Ünyayar konuşmasında ‘ Beyaz önlük saflığın, profesyonelliğin ve klinik bilginin sembolüdür. Bugünün önemi, öğreniminizin ders kitaplarından uygulamaya geçişini ve hastalarınızın hikayelerinden ve deneyimlerinden öğrenmeye başlayacağınızı işaret ediyor. Yemin, bir sağlık profesyoneli olarak etik standartlara uyacağınıza söz vermenizi gerektirir. Bu yemini etmek ve uygulamak çok büyük bir onur, ayrıcalık ve sorumluluktur ”. Ünyayar ‘Bu muazzam yolculuğa başlarken burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum” diyerek, mezunları tebrik etti.