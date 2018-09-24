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LAÜ’de “Kıbrıs Kültür Gecesi” ilgi gördü

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)2018-2019 Akademik Yılı oryantasyon etkinlikleri yeni kayıt öğrencilerin ve ailelerinin yoğun katılımı ile devam ediyor.
LAÜ’de “Kıbrıs Kültür Gecesi” ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)2018-2019 Akademik Yılı oryantasyon etkinlikleri yeni kayıt öğrencilerin ve ailelerinin yoğun katılımı ile devam ediyor.

Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen oryantasyon günleri çerçevesinde “Kıbrıs Kültür Gecesi” etkinliğigerçekleştirildi.

Kıbrıs Kültürü’ne özgü lezzetler ikram edildi

Oryantasyon programı kapsamında gerçekleştirilen Kıbrıs Kültür Gecesi, yeni kayıtlı öğrencilere Kıbrıs kültürü hakkında bilgi edinme ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıma fırsatı sundu. Düzenlenen gecede, Kıbrıs Kültürü’ne özgülezzetlerikram edilirken; Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi ve Akdeniz Kültür Sanat Derneği (AYDER) tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı.

 “Kına Gecesi” ve “Testi Oyunu” gösterisi yapıldı

Kıbrıs’a özgü “Kına Gecesi” ve “Testi Oyunu”nun isebüyük beğeni kazandığı gecede kültürel müzikler eşliğinde öğrenciler oyunlara katılma fırsatı buldular. Ayrıca Kıbrıs Kültürünü yansıtan “Nostaljik Defile” de programda yer bulurken, kültürel giysilerin defilesi ilgi izlendi.

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