LAÜ’de “Meraki” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi

Tiyatro gösterimi öğrencilere eğlenceli vakit geçirme imkanı sundu

Jean Baptiste Poguelin Moliere kaleminden, Ahmet Vefik Paşa’nın oyunlaştırdığı tek perdelik komedi oyunu, Enes Talha Saraç’ın yönetmenliğinde; Öykü Gül Seçkin’nin dramaturgluğunda; İlayda Nakış, Furkan Korkmaz, Hüseyin Parlak, Beyza Tektaş, Özlem Bayer, Meryem Çelik, Halil Basün, Bayram Alkan, Yağmur Ermiş, Nilay Üstündağ,Arif Temiz, Rauf Kurnaz, Yunus Emre Özçelik ve Burak Şahan’dan oluşan oyuncu kadrosununperformansıylaöğrencilereeğlenceli vakit geçirme imkanı sundu.

Seçkin: ‘Meraki’ye katılım çok yoğundu

Etkinlik hakkında bilgi veren LAÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Öykü Gül Seçkin,üniversitenin aktif kulüpleri arasında yer alan LAÜ Tiyatro Kulübü’nün, oyunlarıyla tiyatro severlerin takdirini kazandığını söyledi. Seçkin, uzun yıllardır farklı bölümlerden öğrencilerin katılımıyla sahneye çıkan topluluğun, Moliere’in Hastalık Hastası oyununu uyarlayan Ahmet Vefik Paşa’nın ‘Meraki’ oyununu tercih ettiğini ve LAÜ Tiyatro Kulübü’nün oyunu günümüze uyarlayarak, 13 kişilik oyuncu kadrosuyla sahneye çıktığını belirtti. Seçkin,‘Meraki’ye katılımın çok yoğun olduğunu vurgulayarak,LAÜ Tiyatro Kulübü’nün,oyuna yakışır bir şekilde izleyicilerden takdir gördüğünü ifade etti. Ayrıca salon girişinde‘Meraki’ oyununun tanıtımının yanı sıra, 2017-2018 eğitim öğretim yılında LAÜ Tiyatro Kulübü’nün hazırlamış olduğu etkinlikler de sergilendi.