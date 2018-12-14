LAÜ’de “Telin Ruhu: Sanatta Aforizmalar” konulu atölye çalışması yapılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından “Telin Ruhu: Sanatta Aforizmalar” konulu atölye çalışması gerçekleştiriliyor.

LAÜ Mimarlık Fakültesi stüdyolarında gerçekleştirilen atölye çalışması hakkında bilgi veren Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil, atölye çalışmasınınMimarlık, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı ve Grafik Tasarımı Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Tel sanatı demir, aliminyum ve bakır gibi farklı tipte metal teller kullanılarak birçok ürün elde edilen ve binlerce yıl öncesine dayanan bir sanat biçimidir. Bu atölye çalışması ile öğrenciler, pense ve tel kesici gibi basit araçlarla temel tasarım prensiplerini kullanarak teller ile çalışma becerilerini geliştireceklerdir. Ermiyagil, bu atölye çalışmasının hedefinin sonunda farklı disiplinlerden olan öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi, öğrenmiş oldukları tasarım prensiplerini farklı malzeme ve araçlarla tasarım sürecinde deneyimleyip, grup çalışmasına ve takım ruhuna alıştırılmasının hedeflendiğini, ayrıca Temel Tasarım I atölye dersi kapsamında öğrenmiş oldukları tasarım prensiplerini farklı malzeme ve araçlarla tasarım sürecinde deneyimleyip, farklı disiplinlerce yorumlanması ve öğretilen bilgilerin gerçek objelere dönüştürülmesinin beklendiğini vurguladı.

Atölye çalışması sonunda öğrencilerin projeleri sergilenecek

4 farklı disiplinden 81 öğrenci ve dört yürütücü ile gerçekleştirilenatölye çalışmasında, toplamda 14 farklı tel projesi üretileceğini dile getiren Ermiyagil,“Etkinlik sonunda en önemli kazanımlardan birinin öğrencilerin farklı disiplinlerdeki tasarımcılarla nasıl birlikte çalışabileceklerini öğrenmiş olmaları, öğrenmiş oldukları tasarım prensiplerini farklı malzeme ve araçlarla tasarım sürecinde deneyimleyip, gerçeğe dönüştürmeleridir” dedi.

Ermiyagil, çalışma sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ise, 18 Aralık 2018 Salı günü saat 14:00’de İletişim Fakültesi Giriş Holü’nde sergileneceğini dile getirdi.