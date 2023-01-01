  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

LAÜ’de “Yaratıcı Yılbaşı Ağacı Poster Tasarımı Sergisi” açıldı

» »
LAÜ’de “Yaratıcı Yılbaşı Ağacı Poster Tasarımı Sergisi” açıldı
LAÜ’de “Yaratıcı Yılbaşı Ağacı Poster Tasarımı Sergisi” açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bünyesinde düzenlenen “Yaratıcı Yılbaşı Ağacı Poster Tasarımı Sergisi”  İletişim Bilimleri Fakültesi fuaye alanında açıldı. Etkinlik, Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören’in öncülüğünde, Yeni Medya ve İletişim, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ortak çalışmaları ile ortaya konuldu.

 

  Sergi, ”Yeni yıldan beklenti ve dileklerinizi içeren bir ağaç tasarlamak” mottosu ile kompoze edilen otuz adet farklı ağaç posterini içerdi. Sergi, aynı zamanda yabancı öğrencilerin noel bayramını da kapsamayı amaçladı.

 

   Çok farklı görsel yorumlarla sergiye iştirak eden Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yılbaşı dilekleri, sağlık, gençlik, sonsuz sosyal medya erişimine kadar pek çok farklı dileği yansıttı.  Bu kapsamda kavramsal olarak kurgulanmış ağaç kompozisyonları zengin bir dilekler paketini oluşturmakta ve görülmeye değer bir görsel zenginlik içerdi.

jz5c1056.jpg

   Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören bu etkinliğin her yıl tekrarlanarak geleneksel hale geltirilmesinin amaçlanmakta olduğunu belirterek, öğrencilere sergiye katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlendi22 Aralık 2022 Perşembe 16:10
  • LAÜ’de “Vesitbuler Rehabilitasyona Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi20 Aralık 2022 Salı 17:25
  • LAÜ Akademisyeni Haslofça “Fiziksel Aktivitenin Çocuk Gelişimine Etkisi”ni ele aldı18 Aralık 2022 Pazar 17:59
  • LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi15 Aralık 2022 Perşembe 17:10
  • 3 Tenor Konseri LAÜ’de büyük ilgi gördü13 Aralık 2022 Salı 18:26
  • LAÜ Akademisyenleri “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde11 Aralık 2022 Pazar 17:13
  • LAÜ’de Neşeli Cumartesiler devam ediyor09 Aralık 2022 Cuma 17:21
  • 3 Tenor LAÜ’de konser verecek07 Aralık 2022 Çarşamba 17:10
  • LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı06 Aralık 2022 Salı 15:42
  • LAÜ Akademisyeni Güler’in poster bildirisi ödüle layık görüldü04 Aralık 2022 Pazar 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti