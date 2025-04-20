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Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Ormancılık Etkinliği

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğaya duyarlılığı artırmak ve sürdürülebilir ormancılık bilincini güçlendirmek amacıyla "Sürdürülebilir Ormancılık Faaliyetleri Yerinde Gözl
Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Ormancılık Etkinliği

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğaya duyarlılığı artırmak ve sürdürülebilir ormancılık bilincini güçlendirmek amacıyla "Sürdürülebilir Ormancılık Faaliyetleri Yerinde Gözlemi" etkinliği gerçekleştirildi.  

Etkinlik, Orman Dairesi Müdürlüğü Güzelyurt Bölge Şefliği ev sahipliğinde yapıldı. Katılımcılar, orman ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı eğitim alma fırsatı buldu. Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler sunarak, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Öğrenciler yalnızca teorik bilgilerle sınırlı kalmayarak, doğrudan sahada aktif rol üstlendi. Fidan dikimi, toprak koruma çalışmaları ve orman ekosisteminin sürdürülebilirliği için yapılan uygulamalar sayesinde doğayla iç içe deneyim kazandılar.

Bu anlamlı etkinlik, doğanın korunmasına yönelik farkındalığı artırırken, geleceğin çevre dostu bireylerini yetiştirme konusunda önemli bir adım oldu.

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