  • BIST 7723.4
  • Altın 1682.228
  • Dolar 27.0233
  • Euro 28.9289
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Dayıoğlu: “Karadağ çöplüğünde çıkan yangın sağlığı tehdit ediyor”

» »
Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Karadağ çöplüğünde çıkan yangının sağlığı tehdit ettiğini belirtti.
Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Dayıoğlu: “Karadağ çöplüğünde çıkan yangın sağlığı tehdit ediyor”

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Karadağ çöplüğünde çıkan yangının sağlığı tehdit ettiğini belirtti.

Yazılı açıklama yaparak, alınması gereken önlemlere değinen Dayıoğlu, Lefke çöplüğündeki sorunda kısa vadede iyileştirici tedbirler alınmazsa, tam çözüme ulaşacak çalışma başlatılmazsa, başka ikaz yapmadan eyleme gidecekleri uyarısında bulundu.

Dayıoğlu, dün akşam Karadağ çöplüğünde bilinmeyen bir nedenle başlayan çöp yangınının sabaha karşı yoğunlaşarak bütün yöreyi kapsadığını, çıkış sebebinin bilinmediğini ancak bu durumun her 3-4 ayda bir tekrarlandığını belirtti.

Lefke’de çöp sorununun, yandığı dönemlerde verdiği zararın ve depolanma şeklinden dolayı ise sürekli bölgede açık bir sağlık tehdidi olarak bulunmasının “kabul edilemez” olduğunu savunan Dayıoğlu, alınması gereken kısa vadeli önlemlere değindi.

“Çöplerin çoğalmasına neden olan Güzelyurt çöpünün Lefke ’ye taşınmasının durdurulması, vidanjör suyunun çöp alanına girmesinin engellenmesi, vahşi depolamanın ıslah edilmesi gerektiğini” belirten Dayıoğlu, çöplüğe yetkisiz kişilerin girmesi ve düzensiz bir şekilde alana çöp dökmesinin engellenmesinin önemine işaret etti.

Uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili ise Dayıoğlu şunları kaydetti:

“Bu alanda uzmanlarla birlikte çalışarak bu soruna kesin ve kalıcı bir çözüm bulunması. Çöp alanının daha uygun bir yere taşınması konusunun da dikkate alınması. Güngör, modern çöp toplama ve bertaraf etme, geri kazanım  başarısız girişiminden de ders çıkarmayarak, Lefke merkezinde, ‘modern çöp tesisi kurup bu sorunu çözeceğiz’ aldatmacasına ve Lefke’yi başka ilçelerinde çöp merkezi yapma çalışmalarına da  müsaade etmeyeceğiz”

Sağlık açısından da dikkat edilmesi gereken konular bulunduğunu belirten Dayıoğlu, çöplerden çıkan dumanın içinde karbon monoksit, hidrojen siyanür amonyak ve sülfür dioksit gibi zehirli maddeler bulunduğunu söyledi.

Dayıoğlu, Lefke çöplüğündeki sorunda kısa vadede iyileştirici tedbirler alınmazsa, konunun tam çözüme ulaşacak çalışma başlatılmazsa başka ikaz yapmadan eyleme gidecekleri uyarısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okyanus ve denizlerde rekor sıcaklık27 Ağustos 2023 Pazar 15:32
  • Biyologlar Derneği BREAK FREE FROM PLASTIC üyesi oldu26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:54
  • Meritta, yavru kaplumbağaların yuvadan çıkma sezonunda alınabilecek önlemlere dikkat çekti19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:45
  • Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?18 Ağustos 2023 Cuma 19:14
  • Rapor ortaya koydu: Kömürden çıkış işsizliğe kapı aralamıyor15 Ağustos 2023 Salı 15:27
  • İklim değişikliği ve aşırı hava olayları insanları göçe zorluyor05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:22
  • Avrupa yollarına 60 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu04 Ağustos 2023 Cuma 20:12
  • Küresel ısınma tür kaybını, tür kaybı küresel ısınmayı artırıyor20 Temmuz 2023 Perşembe 11:40
  • Gönyeli Alayköy Belediyesi'nden vatandaşlara işbirliği çağrısı12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:46
  • KKTC'de tek kullanımlık plastik ürünler artık yasak11 Temmuz 2023 Salı 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti