Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Dayıoğlu: “Karadağ çöplüğünde çıkan yangın sağlığı tehdit ediyor”

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Karadağ çöplüğünde çıkan yangının sağlığı tehdit ettiğini belirtti.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Karadağ çöplüğünde çıkan yangının sağlığı tehdit ettiğini belirtti.

Yazılı açıklama yaparak, alınması gereken önlemlere değinen Dayıoğlu, Lefke çöplüğündeki sorunda kısa vadede iyileştirici tedbirler alınmazsa, tam çözüme ulaşacak çalışma başlatılmazsa, başka ikaz yapmadan eyleme gidecekleri uyarısında bulundu.

Dayıoğlu, dün akşam Karadağ çöplüğünde bilinmeyen bir nedenle başlayan çöp yangınının sabaha karşı yoğunlaşarak bütün yöreyi kapsadığını, çıkış sebebinin bilinmediğini ancak bu durumun her 3-4 ayda bir tekrarlandığını belirtti.

Lefke’de çöp sorununun, yandığı dönemlerde verdiği zararın ve depolanma şeklinden dolayı ise sürekli bölgede açık bir sağlık tehdidi olarak bulunmasının “kabul edilemez” olduğunu savunan Dayıoğlu, alınması gereken kısa vadeli önlemlere değindi.

“Çöplerin çoğalmasına neden olan Güzelyurt çöpünün Lefke ’ye taşınmasının durdurulması, vidanjör suyunun çöp alanına girmesinin engellenmesi, vahşi depolamanın ıslah edilmesi gerektiğini” belirten Dayıoğlu, çöplüğe yetkisiz kişilerin girmesi ve düzensiz bir şekilde alana çöp dökmesinin engellenmesinin önemine işaret etti.

Uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili ise Dayıoğlu şunları kaydetti:

“Bu alanda uzmanlarla birlikte çalışarak bu soruna kesin ve kalıcı bir çözüm bulunması. Çöp alanının daha uygun bir yere taşınması konusunun da dikkate alınması. Güngör, modern çöp toplama ve bertaraf etme, geri kazanım başarısız girişiminden de ders çıkarmayarak, Lefke merkezinde, ‘modern çöp tesisi kurup bu sorunu çözeceğiz’ aldatmacasına ve Lefke’yi başka ilçelerinde çöp merkezi yapma çalışmalarına da müsaade etmeyeceğiz”

Sağlık açısından da dikkat edilmesi gereken konular bulunduğunu belirten Dayıoğlu, çöplerden çıkan dumanın içinde karbon monoksit, hidrojen siyanür amonyak ve sülfür dioksit gibi zehirli maddeler bulunduğunu söyledi.

Dayıoğlu, Lefke çöplüğündeki sorunda kısa vadede iyileştirici tedbirler alınmazsa, konunun tam çözüme ulaşacak çalışma başlatılmazsa başka ikaz yapmadan eyleme gidecekleri uyarısında bulundu.