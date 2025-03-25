Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği: Lefke bölgesinde sigara yasağı görmezden geliniyor

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke bölgesinde bazı işletmelerin, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin içimini yasaklayan yasaya uymadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın ivedilikle müdahale etmesini istedi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımını yasaklayan Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nın uygulanması hususunda daha sıkı denetimler ve etkin bir denetim mekanizması geliştirilmesinin, halk sağlığı açısından elzem olduğunu vurguladı.

Dayıoğlu yazılı açıklamasında Lefke bölgesinde sigara yasağının görmezden gelindiğini kaydederek “Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’ne ulaşan yoğun şikayetler doğrultusunda bölgede inceleme yapan dernek üyeleri, birçok işletme ve kafenin sigara yasağına uygun davranmadığını tespit etmiştir.” dedi.

Lefke Gemikonağı bölgesinde, Lefke Avrupa Üniversitesi yolu üzerindeki bazı kafe ve restoranlarda, sigara içilmesinin yasak olduğunu belirten uyarı levhalarının bulunmadığını kaydeden Dayıoğlu, Dernek olarak Yasa’nın ihlal edildiği durumları ilgili mercilere bildirdiklerini, ancak yeterli önlemlerin alındığını söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne elektronik postayla dilekçe gönderdiklerini ancak henüz geri dönüş almadıklarını da kaydeden Dayıoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın konuya ivedilikle müdahale etmesini ve işletmeler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Dayıoğlu, “Yasağın uygulanması hususunda daha sıkı denetimler ve etkin bir denetim mekanizması geliştirilmesi, halk sağlığı açısından elzemdir.” dedi.