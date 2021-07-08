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Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Eylem ve Yürüyüş Gerçekleştirdi

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Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu bugün eylem ve yürüyüş gerçekleştirdi.
Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Eylem ve Yürüyüş Gerçekleştirdi

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu bugün eylem ve yürüyüş gerçekleştirdi.

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“Güzelyurt-Lefke duble yolunun yıllardır tamamlanmaması, Lefke İlçesi’ndeki sorunların giderilmemesi ve Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmemesi” gerekçeleriyle gerçekleşen eylemde,  Gaziveren – Doğancı kavşağından Doğancı çemberine kadar yürüyüş yapmak isteyen bölge halkı ile polis görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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Polisin, yolun kapatılması ve trafiğin aksamasına izin vermek istememesi eylemcilerin tepkisine neden oldu.

Kısa süren arbedenin ardından eylemciler pankartlarını açarak polis eskortu eşliğinde yolda yürüyüş yaptı. 
 
OKTAY

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay konuşmasında, Lefke bölgesinde yıllardır çözüm bekleyen sorunlar için yola çıktıklarını vurgulayarak, sorunlarına çözüm bulunana kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Sivil toplum örgütleri ve bölge vatandaşları olarak yola indiklerini söyleyen Oktay, bölgede var olan sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalıştıklarını fakat olumlu bir adım göremediklerini belirtti.

Son dört yılda Lefke ilçesinin kayıplara uğradığını ve mevcut değerleri da kaybettiğini dile getiren Oktay, bölgede dairelerin, ilkokulların, Sivil Savunma Teşkilatı’nın yanı sıra İhtiyat Sandığı Dairesi’nin de kapandığını kaydetti.

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Lefke’nin ilçe olmasından dolayı Polis Müdürlüğü’nün de olması gerektiğine dikkat çeken Oktay, Lefke’nin gerçek bir ilçe olması gerektiğini vurguladı.

İlçede karmaşa yaşandığına dikkat çeken Oktay, Lefke ilçesinde yaşayan vatandaşların moral ve motivasyonu kalmadığını kaydetti.

Lefke ilçesinde birçok şeyi mücadele vererek elde ettiklerini dile getiren Oktay, yetkililerin artık seslerini duymalarını istedi. 

Eylemlerine genişleterek devam edeceklerini söyleyen Oktay, Güzelyurt-Lefke duble yolunun yıllardır tamamlanmaması, Lefke İlçesi’ndeki sorunların giderilmemesi ve Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmemesinden dolayı eylemlerine gerekirse Lefkoşa’da da devam edeceklerini kaydetti.

ÖKSÜZ

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şube Başkanı Şakir Öksüz de konuşmasında, Güzelyurt-Lefke duble yolunun yaklaşık 8 senedir tamamlanmamasını protesto ettiklerini söyledi.

Lefke’nin ilçe olduktan sonra ilçenin gereklilerinin hiçbirinin yerine getirilmediğini dile getiren Öksüz, Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü’nün olamamasının yarattığı sorunları aktardı.

Cengiz Topel Hastanesi kadrosunda 24 doktorun olması gerekirken 6 doktor ile tedavilere devam edildiğini dile getiren Öksüz, hastane için ek bina planı yapıldığı halde hiç bir adım atılmadığını ve verilen bu hizmetin de bölge için yeterli olmadığını belirtti.

“Artık sesinizi duysunlar…..Vaat istemiyoruz.” Şeklinde konuşan Öksüz, bölge halkının yaşadığı mağduriyetten dolayı siyasileri kınadıklarını belirtti.

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