Lefke’de Eve Girip Bilgisayar ve Ziynet Eşyaları Çaldı: Bir Kişi Tutuklandı

Lefke’de bir evin kapısı kırılarak içeri giren şahıs, bilgisayar, kadın kıyafetleri, makyaj malzemeleri ve ziynet eşyaları çaldı. Olayla ilgili 43 yaşındaki bir kadın zanlı olarak tutuklandı.

18 Mayıs - 01 Haziran 2025 tarihleri arasında Lefke’de, Papatya Sokak üzerinde bulunan bir ikametgaha ait kapı, kilidi kırılarak hasara uğratıldıktan sonra açıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce eve girilerek içeride muhafaza edilen bir bilgisayar, çeşitli kadın kıyafetleri, makyaj malzemeleri, ziynet eşyaları ve bazı elektronik ev cihazları çalındı.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda, hırsızlıkla bağlantılı olduğu tespit edilen T.P. (K-43) isimli kadın zanlı olarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor