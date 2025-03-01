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Lefkoşa Büyükelçisi olarak Ali Murat Başçeri atandı

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in yerine 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki tartışmalarla anılan eski elçi Ali Murat Başçeri atandı.
Lefkoşa Büyükelçisi olarak Ali Murat Başçeri atandı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in yerine 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki tartışmalarla anılan eski elçi Ali Murat Başçeri atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in merkeze alındığı ve yerine "Konsolosluk Hizmetleri ve Yurdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü" Ali Murat Başçeri'nin atandığını kaydedildi.

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