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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin geçici başhekimi Kalfaoğlu oldu

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne geçici başhekim olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Murat Kalfaoğlu atandı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin geçici başhekimi Kalfaoğlu oldu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne geçici başhekim olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Murat Kalfaoğlu atandı. 

İddiaya göre, Kalfaoğlu’nun geçici olarak atanmasının nedeni ise, ileri bir tarihte başhekimlik sınavının yapılacak olması. Bu durumda sınavı kazanan kişi başhekim olarak görevlendirilecek. 

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Adil Özyılkan, geçtiğimiz günlerde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak atanmıştı.

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