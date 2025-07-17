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Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın bir kısmı pazar günü trafiğe kapatılacak

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde pazar günü saat 15.30’dan itibaren Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın bir kısmı trafik akışına kapatılacak.
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın bir kısmı pazar günü trafiğe kapatılacak

Polis, trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemesini, resmi geçit töreni süresince trafik işaretleriyle işaretçilerine uymalarını istedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarih ve saatlerde ulaşım şu güzergahlardan sağlanacak:

“Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacak. Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıkları Kavşağı’ndan sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak. Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları Kavşağı’ndan, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak. Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak. Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Girne-Lefkoşa Anayolu Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.”

 

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