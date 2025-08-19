Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu yeniden trafiğe açıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde Halkbank Çemberi mevkiinde meydana gelen trafik kazası sonucu, bir kamyondan yola yağ döküldü.
Trafik Kazası sonucu yola dökülen yağ nedeniyle trafik akışına kapatılan Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Halkbank Çemberi ile Hamitköy Çemberi istikameti, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığı, kapanan yol dolayısıyla ulaşımın İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden sağlandığını açıklamıştı.
