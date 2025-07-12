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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda trafik kazası...Araç sürücüsü yaralandı

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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce çemberin bordür taşlarına, ardından aydınlatma direğine sonra da yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı.
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda trafik kazası...Araç sürücüsü yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce çemberin bordür taşlarına, ardından aydınlatma direğine sonra da yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır        

Polis açıklamasına göre bu sabah saat 00.50 sıralarında, Mete Çeliktaş, (E-24) yönetimindeki ZG 520 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken Halkbank çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

 

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