Lefkoşa-Gazimağusa Yolunda Kontrolden Çıkan Araç Çukura Düştü: İki Kişi Yaralandı

20 Ocak 2025 tarihinde saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir araç kontrolden çıkarak çukura düştü.

Kazaya, 27 yaşındaki Firuz Shatlykov’un yönetimindeki FN 600 plakalı salon aracın, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Halkbank Çemberi’ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neden oldu. Kontrolden çıkan araç, önce çemberin üzerine çıktı, ardından çemberi geçerek tekrar yola girdi. Ancak hızını kesemeyen araç, yolun solundaki çelik bariyerlere çarparak bariyerlerin altından geçti ve yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kazada sürücü Firuz Shatlykov ile araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Bahadur Jora Muradov yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından her iki yaralı da müşahede altına alındı.