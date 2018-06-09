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SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Lefkoşa için son anket! Şaşırtıcı sonuçlar var...

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Lefkoşa için son anket! Şaşırtıcı sonuçlar var...
Lefkoşa için son anket! Şaşırtıcı sonuçlar var...

Detay Gazetesi’nin yaptırdığı ankete göre LTB seçimlerini TDP adayı Mehmet Harmancı %50’nin üzerinde oy alarak kazanacak.

1151 kişi ile Haziran ayı içerisinde yapılan ankete katılanlara üç değişik soru yöneltildi.

Lefkoşa Doğru yönde ilerliyor

Sizce Lefkoşa hangi yöne doğru ilerliyor? Sorusuna ankete katılanları %58’i doğru yönde diye cevap verirken %21’i yanlış yöne doğru gittiğini belirtti, %11,9’u ise bir şeyin değişmediğini belirtirken %8,4’ü ise emin değilim cevabı verdi.

Sizce en çok hangi alanda adım atılmalı?

Ankete katılalar Lefokşa’da en çok hangi alanlarda adım atılması gerektiği ile ilgili soruya ise 33.6% çevre, 23.1% yollar, 13.3% çalışanlar, 10.5% vergiler cevabını veririnken 7% eğitim, 6.3% Aile ve eşitlik, 4.2% sağlık, 2.1% ise güvenlik cevabı verdi.

İşte anket sonucu;

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