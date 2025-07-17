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Lefkoşa ile İskele'de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi

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Lefkoşa ve İskele'de, polisin dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı yaptığı asayiş ve trafik denetimlerinde sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı. Denetimlerde, 53 araç trafikten men edildi.
Lefkoşa ile İskele'de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 5 adet hap tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Alkollü içki satışı yapılan bir işyerinde yapılan denetimde, işletmenin geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen 1 kişi ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda plastik sopa bulundurup taşıdığı tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Bin 483 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde, sürücülerin 42'si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u trafik ışıklarına uymamak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 137’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 238 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 20 araç ise trafikten men edildi.

İskele

İskele’deki denetimlerde ise, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda tüp bebek tedavisinde kullanılan toplam 13 paket hap ve 29 adet ilaç ampulü tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde toplam 950 araç sürücüsü kontrol edildi. 

Sürücülerin 145’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak,  1’i kamu işletme izinsiz (T) araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde (T)  belirtilen kurallara uymamak ve 14’ü diğer trafik suçları olmak üzere toplam 224 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 33 araç ise trafikten men edildi.

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