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Lefkoşa, Karşıyaka ve Alsancak’ta hırsızlık...Üç kişi tutuklandı

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Lefkoşa, Karşıyaka ve Alsancak’ta meydana gelen hırsızlık olaylarında üç kişi tutuklandı.
Lefkoşa, Karşıyaka ve Alsancak’ta hırsızlık...Üç kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Küçük Kaymaklı'da 1 Ağustos’ta bir şahsa ait evin mutfak kapısı açılıp içeriye girilerek yatak odasında bulunan 54 bin 500 TL para çalındı.    

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen A.R. (E-20) tutuklandı.  

-Karşıyaka’da hırsızlık

Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir berber dükkanında çalışan T.K. (E-29) iş yerine ait 20 bin 850 TL para, bir cep telefonu ve iş yerinin giriş kapısı anahtarını 9 Temmuz'da 9.30 sıralarında çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında T.K. tutuklandı.

-Alsancak’ta hırsızlık

Alsancak'ta faaliyet gösteren bir markette çalışan E.A. (K-55) 25 Temmuz tarihinde 18.00 sıralarında, marketin mutfak kısmından 500 gram ağırlığında meze ürünü çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada E.A. tutuklandı.

 

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