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Lefkoşa ve Alsancak’ta İki Ayrı Trafik Kazası: Bir Yaralı, Bir Tutuklama

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Lefkoşa’da bir yayaya çarpan sürücü dikkatsizlikle kazaya neden olurken, Alsancak’ta alkollü sürücü trafik ışıklarına uymayarak kazaya yol açtı.
Lefkoşa ve Alsancak’ta İki Ayrı Trafik Kazası: Bir Yaralı, Bir Tutuklama

13 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa ve Alsancak’ta iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza, saat 14:30 sıralarında Lefkoşa’daki Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde yaşandı. Shahın Alihuseynov (22) yönetimindeki EV 308 plakalı araç, güneydoğu istikametine ilerlerken Tepe Home önlerinde, dikkatsizlik sonucu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Anema Cepnkoba’ya (18) çarptı. Yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve Nöroşirürji Servisi’nde müşahedeye alındı.

Aynı gün saat 20:00 sıralarında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen ikinci kazada, Kemal Özdemir (65) yönetimindeki JE 055 plakalı araç, 228 miligram alkollü içki tesiri altında doğu yönüne seyrederken trafik ışıklarına kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada, Şehit Sıtkiye Abdullah Ekinci Sokak’tan gelen ve yeşil ışıkta geçen Remziye Acar’ın (21) yönetimindeki LJ 331 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü Kemal Özdemir, kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili soruşturmalar devam ediyor

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